Pabllo Vittar lança o clipe de ‘Clima Quente’ com Jerry Smith; assista

‘Clima Quente’ deve ser uma das músicas que Pabllo Vittar vai cantar nos blocos em Salvador e São Paulo

Reprodução/YouTube Jerry Smith e Pabllo Vittar no clipe de 'Clima Quente'



Pabllo Vittar lançou nesta quinta-feira (20) o clipe de “Clima Quente”, em parceria com Jerry Smith.

Lançada a tempo de bombar no Carnaval, a música flerta com a pisadinha, novo ritmo derivado do forró e que já estourou em todo o país.

Assista ao clipe abaixo:

Pabllo Vittar vai ter um Carnaval agitado: a cantora faz o Bloco da Pabllo em Salvador nesta segunda-feira (24) e em São Paulo na terça-feira (25).