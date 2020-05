‘Primavera Sound’: Pabllo Vittar é confirmada em festival na Espanha em 2021

Reprodução/Instagram Cantora já estava confirmada no evento desde ano, que foi cancelada por causa da pandemia de coronavírus



A brasileira Pabllo Vittar apareceu no line-up do Primavera Sound 2021, festival de música que acontece anualmente em Barcelona, na Espanha. A lista de shows foi divulgada na quarta-feira (27) e inclui também Mabel, Gorillaz, The National, Tame Impala e Tyler, the Creator.

A edição de 2020 do evento, prevista para acontecer entre 3 e 7 de junho, foi cancelada devido à pandemia do novo coronavírus, e também tinha Pabllo no line-up. Para 2021, o Primavera Sound está marcado para os dias 2 e 6 de junho.

O festiva completou que novos nomes ainda devem ser anunciados para a próxima edição do evento.