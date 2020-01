Pabllo Vittar e mais dois brasileiros são escalados para o Primavera Sound 2020, na Espanha

Além de Pabllo Vittar, Arthur Verocai e Teto Preto também se apresentam no festival em Barcelona

Reprodução/Instagram Pabllo Vittar é atração do Primavera Sound 2020



O festival espanhol Primavera Sound divulgou nesta quarta-feira (15) o lineup da edição deste ano com três nomes brasileiros: Pabllo Vittar, Arthur Verocai e Teto Preto.

O trio de brasileiros se junta a The Strokes, Lana Del Rey, Iggy Pop, Bauhaus, Pavement, Tyler, The Creator e outros artistas no evento, que acontece em Barcelona, em junho.

Pabllo Vittar vai mostrar o álbum “111”, lançado no ano passado. Antes, Pabllo se apresenta no Coachella, na Califórnia, no mesmo dia que Anitta.

O Primavera Sound acontece entre os dias 3 e 7 de junho. Os ingressos ainda estão à venda e custam a partir de 195 euros (R$ 910). Veja abaixo o lineup completo: