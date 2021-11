Padre Fábio de Melo emociona fãs com homenagem a Marília Mendonça: ‘Com você, morreu uma multidão’

‘Sábias palavras, no momento certo’, elogiou um seguidor após o sacerdote católico publicar texto em homenagem à artista

Reprodução/Instagram/@ pefabiodemelo Padre Fábio de Melo foi elogiado em sua homenagem a Marília Mendonça



O padre e cantor Fábio de Melo usou suas redes sociais para se despedir da cantora sertaneja Marília Mendonça, morta em acidente de avião nesta sexta-feira, 5. “Não é só uma voz que se cala; é uma filha que se foi, é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre? Com você, Marília, morreu uma multidão”, lamentou Fábio. Com mais de 150 mil curtidas no Twitter até a publicação desta reportagem, o texto emocionou diversos fãs do padre e da cantora sertaneja. “Excelente reflexão, padre Fábio. Sábias palavras, no momento certo. Resiliência aos familiares”, escreveu um seguidor. “Disse tudo”, elogiou outra. Outras personalidades, como a lenda da MPB Caetano Veloso, a icônica dupla sertaneja Chitãozinho & Xororó e o jogador Neymar também prestaram condolências diante da morte de uma das artistas mais celebradas do país.

Não é só uma voz que se cala;

é uma filha que se foi,

é uma mãe que não volta. Quantos morrem naquele que morre?

Com você, Marília, morreu uma multidão. — padrefabiodemelo (@pefabiodemelo) November 5, 2021

Um amigo querido comentou: "Em 'Sem samba não dá' você cita Marília Mendonça duas vezes!". Sorri. O arrebatamento diante das Patroas (em que Mendonça canta com Maiara e Maraísa) e do trecho de show em que Leo Santana se apresenta ao lado dela e da banda Didá… (continua) pic.twitter.com/zTf5gcqbAu — Caetano Veloso (@caetanoveloso) November 5, 2021

Me recuso acreditar, me recuso 😭 — Neymar Jr (@neymarjr) November 5, 2021

Que perda! Para nós fãs e admiradores, para a música brasileira, para a cultura…Meus sinceros sentimentos a aos familiares da cantora Marilia Mendonça e das demais vítimas desse trágico acidente. 💔 pic.twitter.com/Q482aUu6WE — Taís Araujo (@taisdeverdade) November 5, 2021

que tristeza, não posso acreditar. 😭 — Luan Santana (@luansantana) November 5, 2021

As vezes não entendo as leis de Deus… #triste pic.twitter.com/lFvxLwSnKm — Edi Rock (@edirock) November 5, 2021

Gigante e por isso eterna.

Obrigado Marilia, suas músicas foram abraços em muitos de nós, que agora nos perguntamos como seguir a vida sem poder te abraçar novamente… Um bilhão de vezes obrigado. 😔😔😔 pic.twitter.com/zVw9Zk65eu — emicida (@emicida) November 5, 2021