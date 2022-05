Pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone, morre aos 88 anos

Sr. Deusdedites Felix de Miranda estava acamado há 10 anos por um AVC e faleceu com a família, em Goiânia

Reprodução/ Instagram @brunodobem Sr. Deusdedites estava acamado há 10 anos, desde sofreu um AVC



Nesta terça-feira, 10, o mundo do sertanejo teve mais uma notícia de perda. O pai do cantor Bruno, da dupla com Marrone, faleceu aos 88 anos. De acordo com a assessoria do artista, o Sr. Deusdedites Felix de Miranda faleceu de senilidade (processo de envelhecimento) e hipertensão arterial, em Goiânia, onde vivia com a família. Há quase 10 anos ele sofreu um AVC (acidente vascular cerebral), e deste então se encontrava acamado. Além do cantor Bruno, Deusdedites Félix de Miranda tinha outros quatro filhos. Ele deixa esposa, 11 netos e um bisneto. Não foi revelado informações sobre velório ou enterro.