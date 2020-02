The Weeknd e Kendrick Lamar são acusados de plágio por música de ‘Pantera Negra’

Reprodução

A banda norte-americana Yeasayer está processando os músicos The Weeknd e Kendrick Lamar por plágio em uma canção de “Pantera Negra“. As informações são do site The Wrap.

Segundo o processo, a banda alega que um trecho com coral de sua música “Sunrise”, lançada em 2007, foi utilizada sem autorização na faixa “Pray For Me”, que integra a trilha oficial do filme da Marvel.

A parte dos vocais utilizada ao fundo em ambas faixas é descrita como “imediatamente reconhecível” da cação do Yeasayer. Os músicos entraram na Justiça pedindo a interrompimento das vendas e o licenciamento da música, assim como uma indenização por direitos autorais. O valor requirido não foi divulgado.

“Pantera Negra” teve sua trilha sonora lançada em 2018, mesmo ano em que o filme chegou aos cinemas. A canção “All The Star”, de Kendrick Lamar e Sza, chegou a ser indicada ao Oscar na categoria de Melhor Canção Original.

Até o momento, nem a Marvel nem os artistas se pronunciaram sobre a polêmica.

Ouça as duas canções e compare: