Parimatch anuncia patrocínio à Festa do Peão de Americana

Divulgação/Parimatch Parimatch terá uma grande variedade de ativações para enriquecer a experiência dos convidados no Festival Americana Peão



A Parimatch, marca de apostas esportivas e jogos online, anuncia sua presença como patrocinadora da Festa do Peão de Americana, um dos maiores e mais importantes festivais que celebra a cultura sertaneja no Brasil. O evento acontece de 7 a 16 de junho no interior de São Paulo e terá uma série de atrativos para os convidados e participantes, com atrações fixas e itinerantes onde os visitantes poderão aproveitar o rodeio com mais emoção. A Parimatch, líder global e inovadora de apostas esportivas e jogos, já é conhecida pelos brasileiros por seu patrocínio máster à SAF Botafogo e à Stock Car, principal competição de automobilismo do Brasil.

“Essa parceria não se trata apenas da nova interação e direção que descobrimos, mas também de apoiar a essência cultural dos brasileiros – sua paixão por entretenimento e emoção. É também uma grande oportunidade para a empresa se envolver com um novo público e aumentar o conhecimento da marca. Como resultado, o patrocínio e as iniciativas off-line que a Parimatch planejou para o festival irão envolver os fãs do festival e aproximá-los da nossa marca”, afirma Maksym Tsaryk, Head Brasil, GROWE (franquia da marca Parimatch). “Há uma grande expectativa em relação a essa parceria, pois sabemos que o setor de apostas esportivas vem crescendo muito em nosso país. O Festival de Americana, que atrai um público médio de 500 mil pessoas, está sempre buscando novidades e mais entretenimento para oferecer ao público, proporcionando assim grande visibilidade para todos os patrocinadores e parceiros”, comenta Guilherme Lahr, CEO da Festa do Peão de Americana.

A Parimatch terá uma grande variedade de ativações para enriquecer a experiência dos convidados no Festival Americana Peão. Haverá uma roleta eletrônica que poderá ser jogada na arena, com o público em geral, e dentro dos camarotes, com os apostadores concorrendo a prêmios como bebidas, pop sockets e chapéus. A marca também terá um touro mecânico para que os convidados da casa de apostas possam sentir a sensação e a adrenalina dos competidores do rodeio. Os participantes também poderão apostar em quantos segundos conseguirão ficar em cima do touro. Todos os vencedores receberão um brinde exclusivo.

Para relembrar, há algumas semanas a marca Parimatch lançou uma das maiores campanhas de sorteio com mais de R$ 500 mil em prêmios que ainda estão disponíveis para os usuários da plataforma até o dia 10 de junho, que podem ganhar um prêmio principal no valor de R$ 500.000* e que pode ser usado para realizar vários sonhos, como a compra de um carro. Para mais informações e detalhes sobre o evento, consulte os termos e condições e participe do maior sorteio da temporada em nosso site.

Sobre a Parimatch

A Parimatch é uma marca global dinâmica e inovadora de apostas esportivas e jogos, que oferece uma experiência imersiva para usuários em busca de emoção no mundo do entretenimento on-line. Com uma abordagem digital diferenciada, a Parimatch se destaca com sua plataforma inovadora, conhecida por sua velocidade excepcional e recursos interativos que redefinem a maneira como as pessoas se envolvem com esportes e entretenimento. Comprometida com práticas de jogo responsáveis, a Parimatch garante a segurança e a proteção do usuário ao mesmo tempo em que oferece inovação e excelência. Para mais informações, visite o site: Apostas Esportivas Online | Esporte Bet | Parimatch.