Paul McCartney canta de surpresa em show de Bruce Springsteen em Liverpool

O ex-beatle, que não se apresentava na cidade desde 2018, fez dois duetos com o cantor americano e emocionou a plateia; as canções escolhidas foram ‘Can’t Buy Me Love’ e ‘Kansas City’

DANTE FERNANDEZ / AFP A participação de Paul foi inesperada e arrancou aplausos entusiasmados do público



O que já prometia ser uma noite memorável em Liverpool, na Inglaterra, se tornou ainda mais especial para o público. Durante a parte final de seu show no estádio Anfield, no sábado (7), Bruce Springsteen recebeu Paul McCartney no palco. O ex-beatle, que não se apresentava na cidade desde 2018, fez dois duetos com o cantor americano e emocionou a plateia. As canções escolhidas foram “Can’t Buy Me Love” e “Kansas City”, ambas do repertório dos Beatles.

A participação foi inesperada e arrancou aplausos entusiasmados do público. Os dois músicos, que já dividiram o palco em outras ocasiões, mostraram sintonia ao cantar juntos diante de milhares de pessoas. O show marcou a última apresentação de Springsteen no Reino Unido pela turnê Land of Hope and Dreams, que agora segue para outras cidades da Europa, com próxima parada em Berlim, na Alemanha.

Bruce Springsteen invites Paul McCartney on stage to play “Can’t Buy Me Love” today in Liverpool pic.twitter.com/V4Xi6CebKe — 🎸 Rock History 🎸 (@historyrock_) June 7, 2025

