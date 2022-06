Paul McCartney completa 80 anos como lenda viva da música; veja destaques da carreira

Em carreira solo, o ex-integrante dos Beatles continua lotando shows aos redor do mundo

Reprodução/Instagram/paulmccartney Paul McCartney completa 80 anos neste sábado, 18



Lenda viva da música, Paul McCartney chega aos seus 80 anos neste sábado, 18. O artista fez história ao integrar os Beatles, banda de rock considerada uma das mais populares e influentes do mundo. A música do quarteto, que era formado por McCartney, Ringo Star , John Lennon e George Harrison, era vista como revolucionária, pois apresentou algo novo que, nos moldes de sua época, desafiavam o status quo. A banda estourou nas rádios do Reino Unido em 1963 com a música Love Me Do, época em que McCartney tinha apenas 21 anos. O rompimento do grupo aconteceu alguns anos depois, em 1970, e o cantor, que também é compositor, multi-instrumentista, empresário e produtor musical, seguiu carreira solo. Com sua primeira mulher, Linda McCartney, o artista chegou a formar uma nova banda chamada Wings. O novo projeto durou até 1981 e, anos depois, em 1998, Linda morreu vítima de câncer.

A carreira na música continuou e suas composições ocuparam diversas vezes o primeiro lugar das paradas de sucesso. Escrita para Julian, filho de Lennon, a música Hey Jude (1968), dos Beatles, é uma canção que até hoje está presente nos shows do artista e pode ser considerada um dos maiores sucessos da sua carreira. No More Lonely Nights (1984), lançada em carreira solo, Yesterday (1965) e Day Tripper (1966), ambas da época dos Beatles, e My Love (1973), do Wings, são outros destaques da carreira do músico. As parcerias com Michael Jackson, em Say Say Say (1983), e com Stevie Wonder, em Ebony and Ivory (1982), também se tornaram marcos e ocupam as primeiras posições das músicas de maior sucesso de McCartney.

Entre as curiosidades da sua carreira, uma que se destaca é o reconhecimento da Família Real britânica, que já concedeu dois títulos ao músico. O primeiro foi de Cavaleiro do Império Britânico e, em 2018, mais de 20 anos depois, ele foi condecorado novamente, desta vez como Companheiro de Honra pela rainha Elizabeth II. “Parabéns, Sir Paul McCartney, que foi condecorado como um Companheiro de Honra no Palácio de Buckingham hoje por sua duradoura contribuição à música no Reino Unido e no mundo”, declarou a família real na ocasião. Além da contribuição na música, McCartney é um ativista dos animais há mais de 40 anos e, desde 1975, ele é vegetariano. A vida pessoal também foi agitada. O ex-Beatle se casou três vezes, sendo Nancy Shevell sua atual mulher. Ele é pai de cinco filhos e tem oito netos. Aos 80 anos, McCartney tem uma das mais bem sucedidas carreira na música e continua lotando shows ao redor do mundo, incluindo o Brasil, país em que possui uma legião de fãs.