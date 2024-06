Ex-Beatle passará por São Paulo e Florianópolis; ingressos serão vendidos a partir do dia 26 com preço mínimo de R$ 225

O renomado músico Paul McCartney anunciou nesta segunda-feira (24) a inclusão do Brasil em sua turnê “Got Back Tour” pela América do Sul em 2024. Com 82 anos, o artista se apresentará em São Paulo e Florianópolis no mês de outubro. Em sua última passagem pelo país, em dezembro de 2023, McCartney encantou o público em Brasília, Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro com seus clássicos dos Beatles e da carreira solo. Os shows no Brasil estão marcados para os dias 15 e 19 de outubro, respectivamente. Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 26 de junho no site oficial do evento. Além do Brasil, o músico também tem apresentações confirmadas no Uruguai, Argentina, Chile e Peru.

