Paula Fernandes explica rompimento com empresa de Leonardo: ‘Não combinava com meu caráter’

Artista também esclareceu se chegou a brigar com o sertanejo e falou se eles têm contato atualmente

Reprodução/Instagram/paulafernandes Paula Fernandes afirmou que Leonardo não se envolveu na sua saída da Talismã



A cantora Paula Fernandes explicou sua decisão de romper com a empresa Talismã, do cantor Leonardo, em 2012. A artista também negou que teve qualquer tipo de desavença com o sertanejo nesse período, desmentindo as especulações da época. “[Não tenho] nenhum problema com o Leonardo. Nunca sentei com o Leonardo para falar sobre isso. Era o escritório dele, mas ele não se envolveu. Eu nunca briguei. Meu contrato venceu e tinha coisas que não combinavam com o meu estilo, com o meu caráter, então não dava para continuar. Meu contrato acabou, ponto final”, declarou a artista ao canal do YouTube de André Piunti. “[Leonardo] continua sendo meu grande ídolo, uma pessoa que sigo na internet, inclusive. Dou risada das piadas dele.” Paula assinou com a empresa do sertanejo em novembro de 2008. Dois anos depois, ela estourou em todo Brasil após se apresentar ao lado de Roberto Carlos em um especial de final de ano. Nessa mesma época, a mineira de Sete Lagoas podia ser ouvida na trilha sonora “Paraíso”, novela que ocupou a faixa das 18h na Globo. Em 2011, a artista lançou o DVD “Paula Fernandes – Ao Vivo”, que foi um verdadeiro sucesso de vendas, e assim conseguiu se firmar em um meio que até então era dominado por homens. O contrato com a Talismã chegou ao fim em dezembro de 2012 e, no ano seguinte, a dona do hit Pássaro de Fogo passou a ser representada pela sua própria empresa, a Jeito de Mato.