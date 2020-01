Pearl Jam anuncia novo álbum para março

‘Gigaton’, 11º álbum de estúdio do Pearl Jam, sai em 27 de março

Divulgação O Pearl Jam volta à ativa em março



O Pearl Jam anunciou nesta segunda-feira (13) que irá lançar um álbum neste ano. “Gigaton” será o 11º disco de estúdio do grupo e sai em 27 de março.

O novo álbum será o primeiro da banda desde “Lightning Bolt”, de 2013. O primeiro single se chamará “Dance of the Clairvoyants” e será lançado nas próximas semanas.

Em um comunicado divulgado à imprensa, o guitarrista Mike McCready afirmou que a produção do novo disco foi uma “longa jornada”. “Foi emocionalmente sombrio e confuso às vezes, mas também foi um caminho excitante para a redenção musical”, disse.

Junto com o anúncio do disco, o Pearl Jam divulgou datas da turnê pela América do Norte. A banda faz shows em Estados Unidos e Canadá entre março e abril antes de embarcar para a Europa, onde participa de festivais em junho e julho.

Veja abaixo a capa de “Gigaton” e a turnê completa do Pearl Jam:

18 de março – Toronto, Canadá

20 de março – Ottawa, Canadá

22 de março – Quebec, Canadá

24 de março – Hamilton, Canadá

28 de março – Baltimore, Estados Unidos

30 de março – Nova York, Estados Unidos

2 de abril – Nashville, Estados Unidos

4 de abril – St. Louis, Estados Unidos

6 de abril – Oklahoma City, Estados Unidos

9 de abril – Denver, Estados Unidos

11 de abril – Phoenix, Estados Unidos

13 de abril – San Diego, Estados Unidos

15 de abril – Los Angeles, Estados Unidos

16 de abril – Los Angeles, Estados Unidos

18 de abril – Oakland, Estados Unidos

19 de abril – Oakland, Estados Unidos

23 de junho – Frankfurt, Alemanha

25 de junho – Berlin, Alemanha

27 de junho – Estocolmo, Suécia

29 de junho – Copehagen, Dinamarca

2 de julho – Werchter, Bélgica

5 de julho – Imola, Itália

7 de julho – Vienna, Áustria

10 de julho – Londres, Reino Unido

13 de julho – Cracóvia, Polônia

15 de julho – Budapeste, Hungria

17 de julho – Zurique, Suíça

19 de julho – Paris, França

22 de julho – Amsterdam, Holanda

23 de julho – Amsterdam, Holanda