Perrie, do Little Mix, não fará show com o grupo no Brasil

Reprodução/Instagram Esta será a primeira apresentação do grupo feminino no Brasil



Há dois dias da apresentação no Festival GRLS!, em São Paulo, uma das integrantes do Little Mix cancelou sua participação no evento nesta sexta-feira (6).

Em post no Instagram, Perrie deu a triste notícia aos fãs justificando que está doente e, por isso, não estará ao lado das companheiras para o show no país.

“Oi, gente. Me desculpem por informar que não poderei viajar nem me apresentar no Brasil com o resto das garotas neste domingo porque não estou bem. Para todos os fãs que estarão no show, estou com o coração partido por não poder estar com vocês, mas eu sei que as garotas irão arrasar e dar tudo delas em minha ausência. Muito amor, Perrie.”

Este será o primeiro show do Little Mix no Brasil e elas sobem ao palco do GRLS! no último dia do evento, 8 de março. O festival terá um line-up completamente feminino. Kylie Minogue será a headliner e as brasileiras Iza e Linn da Quebrada também estão entre as atrações.