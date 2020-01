‘Physical’: Dua Lipa vai lançar nova música em 31 de janeiro

Reprodução Novo álbum de Dua Lipa será lançado ainda no começo deste ano



Dua Lipa anunciou que vai lançar seu novo single, “Physical”, na próxima semana. Ela usou sua conta no Twitter para confirmar a data: 31 de janeiro.

Junto com o tweet, ela aproveitou para mostrar a arte do single, que mostra a cantora fazendo pose em look que mistura estampas diferentes.

“Physical” será a terceira faixa de seu segundo álbum, “Future Nostalgia”, que será lançado ainda no começo deste ano. A faixa-título e “Don’t Start Now” foram as outras músicas já divulgadas.

Ao falar sobre o disco, Dua disse que será “diferente e futurístico”. Ela citou nomes como Gwen Stefani, Madonna, Blondie e Outkast como inspirações.