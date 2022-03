Pink Floyd remove músicas das plataformas digitais na Rússia e Bielorrússia

O Pink Floyd e o vocalista David Gilmour decidiram remover suas músicas das plataformas digitais na Rússia e na Bielorrússia por conta da invasão na Ucrânia. A banda anunciou que todas as músicas datas de 1987 e o catálogo solo de Gilmour sairão das plataformas. Nas redes sociais, a banda fez um pronunciamento. “Para apoiar o mundo em condenar fortemente a invasão da Ucrânia pela Rússia, as obras do Pink Floyd, de 1987 em diante, e todas as gravações solo de David Gilmour estão sendo removidas de todos os provedores de música digital em Rússia e Bielorrússia a partir de hoje”, disseram.

To stand with the world in strongly condemning Russia's invasion of Ukraine, the works of Pink Floyd, from 1987 onwards, and all of David Gilmour's solo recordings are being removed from all digital music providers in Russia and Belarus from today. pic.twitter.com/lTV7T3y29u

— Pink Floyd (@pinkfloyd) March 11, 2022