Podcast ‘Mano a Mano’ terá segunda temporada no Spotify

Rapper continuará suas entrevistas com personalidades da música, saúde e política; episódios vão estrear em 2022

Reprodução/Facebook/Mano Brown Mano Brown conduzirá nova rodada de entrevistas em seu podcast no Spotify



O rapper Mano Brown irá produzir outra temporada de entrevistas para o seu podcast ‘Mano a Mano’, o segundo mais ouvido na plataforma do Spotify. A expectativa da plataforma é de que os episódios sejam disponibilizados ainda neste primeiro semestre de 2022. O personagens que serão entrevistados ainda não tiveram seus nomes divulgados, mas é possível esperar uma ampla variedade de personalidades que atuem no esporte, cultura, política e na religião. Isso porque na primeira temporada, Mano Brown entrevistou Wagner Moura, Ludmilla, Vanderlei Luxemburgo, Dráuzio Varella, Fernando Holiday e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A primeira conversa conduzida por Brown no podcast foi com a cantora Karol Conká, que havia participado do Big Brother Brasil, sendo eliminada com 99,17% dos votos. No episódio, ambos falaram sobre racismo, bastidores da música e cultura do cancelamento.