Polícia interrompe Madonna durante gravação de clipe nos EUA; saiba o motivo

Cantora estava filmando em um bairro de Nova York com o rapper dominicano Tokischa

Reprodução/Instagram/madonna Barulho durante gravação de Madonna incomodou vizinhança de bairro em Nova York



A gravação de um videoclipe da cantora Madonna com o rapper dominicano Tokischa foi interrompida na noite da última segunda-feira, 5, pela polícia americana. As imagens estavam sendo gravadas em um bairro de Nova York e o som elevado dos alto-falantes incomodaram os vizinhos, que acionaram as autoridades policiais. Conforme divulgado pelo Page Six, a polícia de Nova York confirmou nesta terça-feira, 7, que por volta das 23h39 de segunda, eles receberam “várias reclamações” de ruído no local em que acontecia a gravação. O porta-voz da polícia ressaltou que a “condição foi corrigida” sem maiores problemas e “nenhuma intimação foi emitida”. Madonna, Tokischa e os dançarinos do videoclipe não se deixaram abalar com a advertência policial e continuaram a filmagem do clipe de Hung Over, faixa que a artista lançará com o rapper, em outro lugar, dentro de uma casa. A cantora de Material Girl foi quem teria escolhido gravar nas ruas do bairro Washington Heights por ser um local “cercado pela cultura” dominicana, uma vez que sua nova música segue o gênero “Dembow”, popular no país caribenho.