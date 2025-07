Preta Gil terá missa de sétimo dia no Rio de Janeiro

A assessoria da família afirmou que, na capital fluminense, a missa está marcada para segunda-feira, às 19h, na Igreja de Santa Mônica, no Leblon, em cerimônia aberta ao público; cerimônia em Salvador acontece hoje

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Parentes e amigos participaram de uma última despedida à cantora, que foi velada no Theatro Municipal na sexta-feira (25)



A cantora Preta Gil, que morreu aos 50 anos no último domingo (20) seguirá sendo homenageada por familiares, amigos e admiradores em missas de sétimo dia marcadas para este sábado (26), e segunda-feira (28). As celebrações religiosas ocorrerão em Salvador e no Rio de Janeiro.

Neste sábado, às 16h, será realizada a primeira missa no Santuário Santa Dulce dos Pobres, na capital baiana. O local escolhido é o mesmo que recebeu apoio da artista nos últimos meses, e a cerimônia foi anunciada pela apresentadora Rita Batista, durante o programa É de Casa. A assessoria da família afirmou que, no Rio de Janeiro, a missa está marcada para segunda-feira, às 19h, na Igreja de Santa Mônica, no bairro do Leblon, em cerimônia aberta ao público.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Velório e cremação

A cerimônia de cremação de Preta Gil se encerrou por volta das 17h de sexta-feira (25), no Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuário do Rio. A opção de cremação foi um pedido de Preta à família. O corpo dela foi levado até o cemitério em cortejo em um carro do Corpo de Bombeiros e passou pelo chamado Circuito de Carnaval de Rua Preta Gil.

A cerimônia foi restrita a familiares e amigos íntimos da cantora. Mais cedo, parentes e amigos participaram de uma última despedida à cantora, que foi velada no Theatro Municipal. A cerimônia foi aberta ao público das 9h às 13h.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Carolina Ferreira