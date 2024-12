Produtor musical que já colaborou com Drake, Gordo lança EP com artistas de cinco nacionalidades

Após o álbum ‘Diamante’, desenvolvido com gigantes do hip-hop, dance e latinos como Drake, T-Pain, Maluma e Feid, o artista se aprofunda nas raízes latinas no novo trabalho intitulado ‘No Hay verano sin Gordo’

Divulgação/Ultra Records/Sony Music 'No Hay verano sin Gordo' conta com a parceira do artista com MC GW, que garantiu a presença do funk no EP



O aclamado produtor musical Gordo lança o EP “No Hay verano sin Gordo” em parceria com artistas de cinco nacionalidades. Após o álbum ‘Diamante’, desenvolvido com gigantes do hip-hop, dance e latinos como Drake, T-Pain, Maluma e Feid, neste novo trabalho, o artista se aprofunda nas raízes latinas neste novo trabalho composto por seis faixas. Para isso, o artista convidou nomes como Eladio Carrión, de Porto Rico, Bad Gyal, da Espanha, Emilia, da Argentina, e Sfera Ebbasta, da Itália. No Brasil, o artista encontrou MC GW, que garantiu a presença do funk.

“No Hay verano sin Gordo” já está disponível em todas as plataformas digitais. Com o novo EP, o artista já indicado ao Grammy visa evidenciar seu compromisso em expandir os limites da música eletrônica e em se conectar com públicos ao redor do mundo. Para ampliar seu impacto, “No Hay verano sin Gordo” destaca o patrimônio cultural de cada artista participante.

Por meio de videoclipes e outros conteúdos visuais, o projeto explora os países de origem dos artistas, celebrando suas tradições, música e arte. Esse enfoque busca fortalecer a conexão entre a música e o público, promovendo a valorização e o entendimento cultural. “No Hay verano sin Gordo” dá sequência ao legado do artista, que já se apresentou em festivais como Coachella e Tomorrowland Bélgica, e continua a redefinir os limites da música eletrônica.

Confira a tracklist

GORDO x Draxx – NO NO NO (feat. Sfera Ebbasta)

GORDO – Wet (feat. Bad Gyal)

GORDO x Malifoo – Mexe Mexe (feat. MC GW)

GORDO – Manijas

GORDO – Olvidarte (feat. Emilia Mernes)

GORDO x Junkie Kid – Outside (feat. Eladio Carrion)

Sobre o artista

Diamante Blackmon, conhecido mundialmente como DJ e produtor Gordo, se reinventou durante a pandemia, adotando um estilo de vida mais saudável e uma visão artística renovada que se reflete em sua música. Faixas como “El Mas Chingon” com El Alfa, “Cafecito” com Nicki Nicole e Sech, e “Nene” com Fuerza Regida, além de inúmeros shows esgotados pela América Latina, destacam sua reconexão com suas raízes hispânicas.

Além de suas conquistas musicais, o artista nicaraguense-americano é profundamente dedicado a retribuir à comunidade que o influenciou, tendo construído escolas na Nicarágua e na Guatemala para apoiar essas regiões. Desde o lançamento de Gordo, ele recebeu uma indicação ao Grammy, liderou a lista Hot 100 Producers da Billboard, foi reconhecido como o DJ hispânico número 1 do mundo pela DJ Mag e colaborou com ícones como Bad Bunny, Sexyy Red, Nicki Minaj e Drake.

Suas contribuições incluem seis faixas no álbum “Honestly, Nevermind”, de Drake, e duas no “For All The Dogs”, incluindo “Rich Baby Daddy”. No verão de 2024, Drake participou de dois lançamentos marcantes do álbum de estreia de Gordo, “Diamante”, com as faixas “Sideways” e “Healing”.

“Diamante”, o álbum de estreia de Gordo é o resultado de mais de quatro anos de colaborações e produção, contando com artistas como T-Pain, Leon Bridges, Maluma e Rampa. O álbum destaca a habilidade de Gordo em fundir gêneros diversos em um som coeso e inovador. Em pouco tempo, Gordo se apresentou nos palcos mais renomados, incluindo Burning Man, Tomorrowland Bélgica, Coachella, Mute Argentina e Pacha Ibiza. Ele também liderou a maior turnê de DJs da América do Sul na história, conquistando plateias em 25 cidades de 15 países e cultivando uma comunidade global fiel por meio de seus eventos eletrizantes “Taraka”.

Publicado por Carolina Ferreira