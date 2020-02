Elas voltaram! Pussycat Dolls lançam ‘React’, primeira música em 10 anos

Reprodução/Instagram Grupo lançou faixa inédita nesta sexta-feira (7)



O comeback finalmente está acontecendo! Saiu nesta sexta-feira (7) a primeira música inédita das Pussycat Dolls em 10 anos, “React”.

Cantada apenas por Nicole Scherzinger, a faixa marca o retorno do grupo, apesar do desfalque de Melody Thornton. Um EP está sendo preparado e chega este ano com mais canções novas, mas ainda há data oficial para o lançamento.

Em novembro, o grupo feminino confirmou o seu retorno aos palcos e há a expectativa de que elas passem pelo Brasil. “Estamos trabalhando nisso. Vocês não têm ideia”, escreveu Carmit em resposta a um fã nas redes sociais.

As PCD foram formadas pelo coreógrafo Robin Antin, em 1995, em Los Angeles. Elas passaram a se tornar um grupo musical em 2003, quando fecharam acordo com gravadora. As cantoras tiveram muitos sucessos, como “Don’t Cha”, “Buttons” e “When I Grow Up”, antes de se separarem em 2009.

Ouça ‘React’: