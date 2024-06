Ralf é criticado por fazer turnê nos Estados Unidos uma semana após morte de Chrystian

Internautas lembraram que o cantor não falava com o irmão havia quatro anos, mas houve quem manifestasse apoio ao sertanejo

Reprodução/Instagram/@ralf.r.oficial Ralf iniciará série de shows nos EUA na cidade de Filadélfia



O cantor Ralf, conhecido pela dupla com Chrystian, divulgou sua turnê pelos Estados Unidos através das redes sociais nesta quinta-feira (27), o que gerou tanto elogios quanto críticas, especialmente devido à recente morte de seu irmão e parceiro de dupla, ocorrida no dia 19. “Estou aqui com minha equipe, pronta para essa temporada nos Estados Unidos. Estou muito feliz por levar o nome da dupla adiante”, compartilhou Ralf. O cantor publicou um vídeo a caminho dos EUA e recebeu mensagens de apoio dos fãs. “Continue sua caminhada, levando alegria e amor aos brasileiros que estão aí”, disse uma seguidora identificada como Maristela Alves. No entanto, em meio às mensagens positivas, surgiram críticas sobre a realização da turnê apenas uma semana após a morte do irmão: “Que falta de respeito, seu irmão mal esfriou no caixão e você já está fazendo show. Cara, respeite a esposa e os filhos do seu irmão”, comentou uma seguidora. Alguns também mencionaram que Ralf e seu irmão não se falavam havia 4 anos — um assunto abordado pelo próprio cantor após a morte de Chrystian.

A turnê de Ralf terá início nesta sexta-feira (28) em Filadélfia, Pensilvânia, seguida por apresentações em Danbury, Connecticut, no sábado (29), e Framingham, Massachusetts, no domingo (30). A dupla lançou seu primeiro álbum em 1983 e logo ganhou reconhecimento pela qualidade vocal. Entre os sucessos estão “Nova York”, “Chora Peito”, “Cheiro de Shampoo”, “Sou Eu” e “Sensível Demais”. Em 2021, eles se separaram, atendendo ao desejo do irmão de explorar novos projetos.

Publicada por Felipe Cerqueira

*Reportagem produzida com auxílio de IA