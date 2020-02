‘Rave de Favela’: Anitta, MC Lan e Major Lazer lançam novo clipe; assista!

Neste sábado (15), primeiro da programação oficial de carnaval, a internet ganhou o videoclipe de uma das músicas que promete estourar na folia: ‘Rave de Favela’ – parceria de Anitta, MC Lan e Major Lazer. No vídeo, os artistas aparecem ‘se jogando’ na rave em grande estilo.

A faixa é a mistura do tradicional (e já conhecido) funk – cenário já dominado por Anitta e MC Lan – com as batidas modernas da música eletrônica, trazendo a essência do Major Lazer. O videoclipe oficial foi gravado na última semana em um estúdio dos Estados Unidos. Assista!

Ao longo da última semana, Anitta deu algumas dicas sobre o lançamento e adiantou que o single é a aposta da vez para o carnaval. “E aí, Brasil. Carnaval chegando, né … Vocês já estão se preparando? Eu, o MC Lan e o Major Lazer já estamos quase prontos”, escreveu quando publicou um teaser do single em um anúncio conjunto com os outros artistas.

Essa não é a primeira vez que Anitta trabalha com Major Lazer. Em 2017, a brasileira juntou-se ao trio e Pabllo Vittar no lançamento de ‘Sua Cara’, faixa que dominou as paradas brasileiras e, no YouTube, se aproxima da marca de 500 milhões de views.