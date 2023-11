RBD, Taylor Swift, Kendrick Lamar e mais: Brasil recebe maratona de shows em novembro; veja detalhes

Músicos como Red Hot Chili Peppers, Alanis Morissette e Paul McCartney protagonizam mês com shows em estádios e arenas no país

SERJÃO CARVALHO/ESTADÃO CONTEÚDO/Michael Tran/AFP Kendrick Lamar e Taylor Swift farão shows no Brasil neste mês



O mês de novembro será marcante para o calendário de shows do Brasil. Com festivais e apresentações solo aguardadas por décadas no país, ao menos 20 artistas internacionais se apresentam em cidades das regiões Sul e Sudeste nos próximos dias. A lista é longa e alcança nomes do rock clássico, como Paul McCartney e Roger Waters, mas também traz estrelas da nova geração, como Taylor Swift, Kendrick Lamar e Machine Gun Kelly, além da turnê do grupo mexicano RBD após mais de 15 anos de hiato. Ao todo, serão ao menos dez shows no Allianz Parque, em São Paulo. Estádios como Morumbi, na capital paulista, e Nilton Santos, no Rio de Janeiro, também recebem eventos na extensa agenda do mês de novembro. Outras casas como Espaço Unimed e Arena MRV também serão sede do circuito de shows. Veja a seguir as principais informações sobre cada artista.

GP Week (4/11 e 5/11)

O festival GP Week chega a sua segunda edição neste final de semana, nos dias 4 e 5, no Allianz Parque. Com artistas como Halsey, Kendrick Lamar, Swedish House Mafia, Machine Gun Kelly, Iza e Thundercat, o evento funciona como uma celebração do GP Brasil de Fórmula 1, que acontece no Autódromo de Interlagos, na capital paulista, no dia 5 de novembro. Um dos maiores destaques é a chegada de Kendrick Lamar, pela segunda vez no país, com a turnê do álbum ”Mr. Morale & The Big Steppers”. Os ingressos estão disponíveis para todos os setores do estádio, em ambos os dias, e podem ser comprados pelo site da Eventim. Os valores variam entre R$ 195 e R$ 1.990.

RBD (9/11 e 19/11)

Após anos em hiato, o grupo RBD volta ao Brasil para shows em São Paulo e Rio de Janeiro. O primeiro deles, no dia 9 de novembro, acontece no Estádio Nilton Santos, na zona norte da capital fluminense. Em São Paulo, as apresentações acontecem no Estádio do Morumbi e no Allianz Parque, a partir do dia 12 de novembro. Ao todo, serão oito apresentações no país. O grupo chega ao país com Maite Peroni, Anahí, Dulce María, Christopher von Uckermann e Christian Chávez. Alfonso Herrera, no entanto, não aceitou participar da turnê de reencontro. Os ingressos para as apresentações estão esgotados nas plataformas oficiais de venda e fãs já acampam na entrada dos estádios desde 6 de setembro.

Taylor Swift (17/11 a 26/11)

Esperada por anos, Taylor Swift finalmente chega ao Brasil para uma série de apresentações em São Paulo e Rio de Janeiro. A primeira parte da estadia da cantora pelo país acontece na capital fluminense, no dia 17, 18 e 19 de novembro, no Estádio Nilton Santos. Os shows de São Paulo serão sediados no Allianz Parque, nos dias 24, 25 e 26. A atual turnê da americana celebra toda a carreira da cantora, passando por álbuns como 1989, Speak Now, Evermore e Midnights. Os ingressos também estão esgotados.

Red Hot Chili Peppers (4/11 a 16/11)

Pela primeira vez em mais de dez anos, a banda Red Hot Chili Peppers volta ao Brasil acompanhada do guitarrista John Frusciante. Os shows passam por Rio de Janeiro (4/11), Brasília (7/11), São Paulo (10/11), Curitiba (13/11) e Porto Alegre (16/11). A turnê faz parte da divulgação dos álbuns Unlimited Love e Return of the Dream Canteen, os primeiros lançados após o retorno do guitarrista à clássica formação do grupo californiano. Os ingressos ainda estão disponíveis para as apresentações de Brasília e Rio de Janeiro, enquanto nas outras capitais estão esgotados.

Roger Waters (1/11 a 12/11)

O cantor e baixista do Pink Floy volta ao Brasil para sua turnê de despedida. Os shows acontecem em Porto Alegre (1/11), Curitiba (4/11), Belo Horizonte (8/11) e São Paulo (11 e 12/11). No repertório, Waters entre grandes sucessos de seu período no Pink Floyd, além de músicas de sua carreira solo. O show também promete envolver rock e política. Ingressos para todas as cidades ainda estão disponíveis no site da Eventim.

Maneskin (3/11)

Uma das novas sensações do rock atual, a banda Maneskin chega ao Brasil pela segunda vez com shows de seu álbum mais recente. O primeiro show aconteceu na quarta-feira, 1º, no Rio de Janeiro, enquanto o segundo e último acontece nesta sexta-feira, 3, em São Paulo, no Espaço Unimed. Os ingressos estão esgotados para o evento na capital paulista.

Alanis Morissette

A canadense Alanis Morissete fará um show exclusivo em comemoração ao aniversário de lançamento do álbum “Jagged Little Pill”. Dona de grandes sucessos dos anos 1990, a cantora deve investir num repertório de hits, com as músicas Ironic, Thank You e You Oughta Know. O evento acontece em São Paulo, no Allianz Parque, no dia 14 de novembro. Os ingressos estão esgotados nas plataformas oficias de venda.

Paul McCartney (30/11 a 17/12)

O mês de novembro será um esquenta para os outros sete shows que Paul McCartney fará no país em dezembro. No dia 30 de novembro, o famoso beatle realiza uma apresentação em Brasília. Paul segue em turnê pelo Brasil com datas em São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro durante o mês de setembro. Os ingressos ainda estão disponíveis para Brasília, Belo Horizonte e São Paulo.