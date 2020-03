Record Store Day terá lançamentos de Britney Spears, Paul McCartney e centenas de artistas

O Record Store Day acontece nos Estados Unidos em 18 de abril

EDUARDO NICOLAU/ESTADÃO CONTEÚDO Paul McCartney vai relançar o primeiro disco solo no Record Store Day



O Record Store Day divulgou nesta quinta-feira (5) a lista de artistas que participarão do evento neste ano, em 18 de abril. Entre os nomes, estão Britney Spears, Paul McCartney, David Bowie, My Chemical Romance, Billie Eilish, U2 e New Order, entre outros.

Britney vai aproveitar a data para relançar o disco “Oops! I Did It Again”, de 2000. A nova versão terá b-sides exclusivos, incluindo um cover de “(I Can’t Get No) Satisfaction”, dos Rolling Stones.

Ainda no pop, Billie Eilish vai lançar uma versão em vinil de “Live at Third Man Records”, gravação que ela fez no estúdio de Jack White no ano passado. Kesha e Black Lips vão lançar o single “They’s A Person of the World”, e Robyn lança o álbum “Robyn”, de 2005, com a tracklist reconfigurada.

O Record Store Day também terá o lançamento do álbum “ChangesNowBowie”, com nove faixas que nunca haviam sido lançadas pelo músico. As músicas foram gravadas, na maioria, em uma sessão acústica em 1996.

O U2 vai divulgar uma nova versão do single “11 O’Clock Tick Tock”, o primeiro da carreira da banda. A gravação virá com versões inéditas ao vivo de “Touch” e “Twilight”. O ex-beatle Paul McCartney também lança uma edição especial do primeiro álbum solo, “McCartney”, que completa 50 anos neste ano.

Ainda na lista, My Chemical Romance marcará presença com o relançamento do álbum ao vivo “Life on the Murder Scene”, de 2006. O New Order vai compilar em “Peel Sessions” quatro músicas que a banda gravou na BBC Radio 1, da Inglaterra.

O Record Store Day acontece nos Estados Unidos em 18 de abril. Veja no site oficial a lista completa de lançamentos.