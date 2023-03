Red Hot Chili Peppers anuncia cinco shows no Brasil em 2023; veja datas

Banda americana irá se apresentar nas cidades de Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre; venda geral começa no dia 15 de março

ANGELA WEISS / AFP Quarteto anunciou novas apresentações nesta quinta-feira, 9



A banda Red Hot Chili Peppers anunciou cinco shows no Brasil ainda em 2023. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 9, e os shows aconteceram no mês de novembro. As apresentações fazem parte da “Unlimited Love Tour” e acontecerão nas cidades do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. O primeiro show será no Rio de Janeiro, acontecendo no dia 4 de novembro no Estádio do Engenhão. Em seguida, o quarteto vai à Brasília para tocar na Arena Mané Garrincha no dia 7 de novembro. No dia 10, o grupo viaja para São Paulo, onde se apresentará no Morumbi. A penúltima parada será em Curitiba, no Couto Pereira, no dia 13 de novembro. Por fim, No dia 16, a banda encerra sua passagem pelo país com show em Porto Alegre, na Arena do Grêmio. A pré-venda para clientes BRB, que apresenta a turnê no país, aconteça 13 e 14 de março. Já a venda para o público geral começa no dia 15 de março, sendo realizada pela Eventim.