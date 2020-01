Red Hot Chili Peppers confirma novo álbum com John Frusciante

Divulgação John Frusciante voltou ao Red Hot Chili Peppers após 10 anos



O Red Hot Chili Peppers está trabalhando em um novo álbum com o guitarrista John Frusciante, que voltou à banda após 10 anos. A informação foi confirmada pelo baterista Chad Smith, em entrevista à revista Rolling Stone.

“O John voltou à banda e todo mundo sabe disso. Estamos animados. Os festivais são os únicos shows marcados. Por enquanto, estamos nos concentrando em gravar novas músicas e um novo álbum”, disse.

O novo disco do Red Hot Chili Peppers será o primeiro do grupo desde “The Getaway”, de 2016. Este também será o primeiro álbum da banda com John Frusciante desde “Stadium Arcadium”, de 2006.

Até agora, a banda já confirmou apresentações em festivais nos Estados Unidos e na Europa, incluindo Boston Calling, em Boston, e Pinkpop, na Holanda.