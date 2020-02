Após 40 anos, ‘Redemption Song’ ganha novo clipe; assista

Bob Marley completaria 75 anos de idade em 2020

Reprodução/YouTube 'Redemption Song', de Bob Marley, ganhou novo clipe



Cerca de 2,7 mil desenhos originais compõem o videoclipe lançado nesta quarta-feira (5) no canal oficial de Bob Marley no YouTube, em comemoração aos 40 anos do lançamento do sucesso “Redemption Song”.

Inspirado no discurso pan-africanista do palestrante Marcus Garvey, o relançamento de “Redemption Song” é agora produzido com um videoclipe dos artistas Octave Marsal e Theo de Gueltz.

Além disso, a nova versão do clipe é lançada no ano em que Bob Marley completaria 75 anos. Várias outras novidades, apresentações ao vivo e materiais raros estão planejados.

Quando “Redemption Song” foi composta, por volta de 1979, Marley já havia sido diagnosticado com câncer em um dedo do pé que acabaria com sua vida.

Veja o clipe abaixo:

*Com EFE