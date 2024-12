Retrospectiva musical: veja os artistas e podcasts brasileiros mais ouvidos no Spotify em 2024

A dupla sertaneja Henrique e Juliano se destaca na música, enquanto o podcast mais bem colocado na plataforma é ‘Café com Deus Pai’

Reprodução/Instagram/@henriqueejuliano No TOP geral, Henrique e Juliano mantém a liderança, com MC Ryan SP em segundo e Ana Castela em terceiro



O final do ano já está chegando e, com ele, as retrospectivas mais esperadas. Uma das que mais geram expectativas nas redes sociais é a do Spotify. Quais foram seus artistas mais ouvidos em 2024? A plataforma revelou os destaques no Brasil, divididos por gerações e idades. Entre 13 e 17 anos, a lista é liderada por grandes MCs, com MC Ryan SP em primeiro, seguido por MC IG, MC PH, MC Kevin e Veigh. Entre 18 e 24 anos, o TOP 3 permanece o mesmo, mas Henrique e Juliano ocupam o quarto lugar, mantendo Veigh em quinto.

Dos 25 aos 34 anos, o sertanejo se destaca ainda mais. Henrique e Juliano sobem para o topo, com Ana Castela em segundo, MC Ryan SP em terceiro, seguidos por Zé Neto e Cristiano e MC IG. Entre 35 e 44 anos, Henrique e Juliano continuam no topo, com Ana Castela em segundo, seguidos por Gusttavo Lima, Lauana Prado e Zé Neto e Cristiano.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

No TOP geral, Henrique e Juliano mantém a liderança, com MC Ryan SP em segundo e Ana Castela em terceiro. A dupla sertaneja também domina os álbuns em destaque, com “To Be (Ao Vivo em Brasília)” e “O Céu Explica Tudo (Ao Vivo)”, enquanto Lauana Prado ocupa a terceira posição com “Raiz Goiânia (Ao Vivo)”.

A artista brasileira mais ouvida no exterior em 2024 é Anitta, seguida por MC Gw, Zerb e Pabllo Vittar em quarto. Taylor Swift se destaca como a artista mais tocada do mundo em todas as faixas etárias na plataforma.

Para os fãs de podcasts, “Café com Deus Pai” foi o mais ouvido na América Latina, enquanto “English with Thiago” e “Podpah” dominam o topo dos podcasts brasileiros mais escutados no exterior. No Brasil, “Café com Deus Pai” continua em primeiro, seguido por “Podpah” e “Psicologia na Prática” em terceiro. A música é parte essencial do cotidiano de muitas pessoas, e o Spotify continua sendo uma plataforma de destaque para ouvir os artistas e podcasts favoritos ao redor do mundo.