Reunião do Nirvana conta com participação de filha de Dave Grohl

Reprodução Ex-integrantes do Nirvana se reuniram no último sábado



Dave Grohl, Krist Novoselic e Pat Smear se reuniram na noite do último sábado (4) para reviver seus tempos de Nirvana, em show beneficente em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ao lado dos cantores Beck e St. Vincent, o trio que marcou época na banda liderada por Kurt Cobain empolgou o público com os maiores sucessos do conjunto.

Na apresentação, Violet Grohl, filha de 13 anos do ex-baterista do Nirvana, também marcou presença de palco demonstrou o seu talento ao assumir o microfone em diversos momentos, como quando cantou o clássico Heart-Shaped Box.

A banda também animou os espectadores ao tocar um cover de “The Man Who Sold The World”, de David Bowie, música que fazia parte do repertório do grupo estadunidense.

Fundado em 1987, o Nirvana esteve no topo das paradas no início dos anos 90, quando seu segundo disco de estúdio passou a tocar mundialmente. A banda chegou ao fim de 1994, quando Kurt Cobain tirou a própria vida.

Atualmente, o vocalista Dave Grohl e o guitarrista Pat Smear são membros do Foo Fighters.