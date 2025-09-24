Rihanna anuncia o nascimento da terceira filha com A$AP Rocky

Artista já tem dois filhos, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers; ela revelou que a menina nasceu no dia 13 de setembro

Reprodução/Instagram/@badgalriri Rihanna optou por não saber o sexo do bebê até o nascimento



Rihanna usou o Instagram nesta quarta-feira (24) para anunciar o nascimento de sua terceira filha com o rapper A$AP Rocky. Na legenda da publicação, a cantora revelou que Rocki Irish Mayers nasceu no dia 13 de setembro.

Artista já tem dois filhos, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers. Rihanna optou por não saber o sexo do bebê até o nascimento. “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso”, disse o rapper o marido da cantora em entrevista recente.