Jovem Pan > Entretenimento > Música > Rihanna anuncia o nascimento da terceira filha com A$AP Rocky

Rihanna anuncia o nascimento da terceira filha com A$AP Rocky

Artista já tem dois filhos, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers; ela revelou que a menina nasceu no dia 13 de setembro

  • Por Nátaly Tenório
  • 24/09/2025 18h52
  • BlueSky
Reprodução/Instagram/@badgalriri Rihanna Rihanna optou por não saber o sexo do bebê até o nascimento

Rihanna usou o Instagram nesta quarta-feira (24) para anunciar o nascimento de sua terceira filha com o rapper A$AP Rocky. Na legenda da publicação, a cantora revelou que Rocki Irish Mayers nasceu no dia 13 de setembro.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Artista já tem dois filhos, RZA Athelston Mayers e Riot Rose Mayers. Rihanna optou por não saber o sexo do bebê até o nascimento. “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso”, disse o rapper o marido da cantora em entrevista recente.

 
Ver esta publicação no Instagram
  Uma publicação partilhada por badgalriri (@badgalriri)

Leia também

Sally Rooney vence prêmio literário no Reino Unido e não comparece à entrega por temer prisão
Sabrina Sato surge irreconhecível para novo programa
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >