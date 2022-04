Rita Lee está curada do câncer, anuncia filho Beto Lee

Aos 74 anos, roqueira tinha tumor no pulmão e precisou passar por imunoterapia e radioterapia

A. cantora Rita Lee está curada do câncer, anunciou nesta terça, 12, o filho dela, Beto Lee, através das redes sociais. Uma das maiores estrelas do rock brasileiro, Lee foi diagnosticada com um tumor no pulmão em maio de 2021, ainda em estágio inicial. Na época, Lee informou que teria que passar por tratamentos de imunoterapia e radioterapia. “A cura da minha mãe me emocionou pra c******. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de ‘Jair’. That’s Rita”, informou Beto Lee, em postagem na qual também celebra o retorno de Branco Mello à banda Titãs, após o tratamento de um câncer reincidente na faringe e duas cirurgias nos últimos meses – Beto também é integrante dos Titãs. Em suas próprias contas, Rita Lee apenas compartilhou fotos recentes feitas pelo marido, Roberto de Carvalho, com quem está casada desde 1976.

Rita Lee tem 74 anos e marcou a história da música no Brasil, fosse como vocalista dos grupos Os Mutantes e Tutti-Frutti, fosse como cantora solo. Seu álbum de maior sucesso foi Fruto Proibido, lançado em 1975 com o Tutti-Frutti, que contém sucessos como ‘Agora Só Falta Você’, ‘Ovelha Negra’ e a própria música que dá nome ao disco. Várias outras canções de Lee fizeram sucesso , como ‘Mania de Sucesso’, ‘Baila Comigo’, ‘Erva Venenosa’ e ‘Banho de Espuma’, entre outras. Em 2010, Lee já havia retirado os seios por precaução, já que tem histórico de câncer de mama na família.