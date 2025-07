Roberta Miranda se pronuncia após chutar fã que invadiu o palco durante show no Ceará

‘Me assustei’, declarou a cantora; artista afirmou que embora tenha reagido de forma defensiva, sempre acolhe os admiradores que se aproximam dela de maneira respeitosa

Reprodução/Instagram/@robertamiranda A artista fez uma comparação entre a invasão do homem e a atitude de uma fã que havia subido ao palco momentos antes



Roberta Miranda, aos 68 anos, utilizou suas redes sociais para relatar um episódio ocorrido durante um show em Campos Sales, no Ceará, na última quarta-feira (29). A cantora diz que se assustou. “Ele levanta e bate com a mão, e eu me assustei. Ação e reação. Foi a reação que eu tive”, resultando em um soco e um chute direcionados ao invasor. Ela enfatizou que, embora tenha reagido de forma defensiva, sempre acolhe os fãs que se aproximam dela de maneira respeitosa. “Se vem com educação, eu sempre recebi com carinho. Mas assim, não. Não admito”.

🚨VEJA: Homem invade palco durante show de Roberta Miranda e ela se estressa com a situação pic.twitter.com/waP50oCSp6 — Alfinetei (@ALFINETEI) July 30, 2025

A artista fez uma comparação entre a invasão do homem e a atitude de uma fã que havia subido ao palco momentos antes, ressaltando a importância do respeito no contato com os artistas. A cantora também refletiu sobre a necessidade de segurança em eventos ao vivo, onde a interação com o público é comum, mas deve ocorrer de maneira segura e respeitosa. O incidente gerou repercussão nas redes sociais, com muitos fãs apoiando a artista e condenando a invasão.

Que momento lindo! 💖✨

Roberta Miranda, com todo seu carinho e generosidade, recebeu no palco o abraço de uma fã com o coração aberto, cheio de amor e gratidão.

Essa conexão com o público é o que a torna especial! 🌹🎤✨@RobertaMiranda1#RobertaMiranda #CarinhoComOsFãs pic.twitter.com/JLBhrUk531 — Sol_de_Roberta Miranda 👑🎶 (@SRobertamiranda) July 31, 2025

