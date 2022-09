Rock in Rio 2022: Confira os horários do primeiro dia de shows e como assistir em casa

Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura são as principais atrações do festival nesta sexta-feira, 2

Reprodução/Twitter/rockinrio Rock in Rio começa nesta sexta-feira, 2, com o dia do metal



Foi dada a largada para o Rock in Rio 2022! O festival de música começa nesta sexta-feira, 2, contempla o fim de semana e segue nos dias 8, 9, 10 e 11 de setembro. No primeiro dia do evento, que é realizado na Cidade do Rock, no Parque Olímpico, Iron Maiden, Dream Theater e Sepultura são as principais bandas a se apresentar. Os ingressos estão esgotados, mas dá para assistir aos shows em casa. Eles serão transmitidos pelo Multishow e pelo Canal Bis, disponíveis para assinantes da Claro TV/Net e Sky. Na TV aberta, a Globo apresenta os melhores momentos do festival no fim de cada noite. Os shows também poderão ser assistidos pela plataforma de streaming Globoplay por não assinantes logados, no Multishow, e por assinantes do pacote +Canais ao Vivo, no Canal Bis. No entanto, vale ressaltar que nem todos os shows serão transmitidos por todos os canais. O Multishow, por exemplo, fará transmissões ao vivo dos palcos Mundo e Sunset nesta sexta-feira, 2, a partir das 14h30. Nos outros dias, a transmissão começa às 15h. O Canal Bis também estará ao vivo, todos os dias a partir das 17h30, diretamente dos palcos Favela e New Dance Order. O compilado exibido pela Globo dos melhores momentos desta sexta e dos dias 8 e 9 vão ao ar após o “Conversa com Bial”. Nos dois sábados, depois de “Altas Horas” e nos domingos, após o “Vai que Cola”.

Confira horário dos shows do Rock in Rio desta sexta, 2:

Palco Mundo

17h25 – Sepultura + Orquestra Sinfônica Brasileira

19h25 – Gojira

21h30 – Iron Maiden

00h05- Dream Theater

Palco Sunset

14h55 – Black Pantera + Devotos

16h25 – Metal Allegiance

18h25 – Living Colour + Steve Vai

20h30 – Bullet For My Valentine

New Dance Order

16h00 – Chang Rodrigues Live

17h00 – Flo Masse Vs Craig Ouar

18h30 – Binaryh

20h00 – Valentina Luz

21h30 – Victoria Engel

23h00 – Ananda

00h30 – Renato Ratier Vs Diogo Aciolly

02h00 – Len Faki

Espaço Favela

16h30 – Revengin

17h55 – Affront

20h05 – Gangrena Gasosa

Palco Supernova

16h30 – Crypta

17h30 – Surra

18h30 – Matanza Ritual

19h30 – Ratos de Porão

Rock District

15h00 -Sioux 66

16h30 – Eminence

18h30 – Noturnall

20h00 – Oitão

Highway Stage

15h00 – JP Bonfá

15h30 – Betta

16h00 – Pedro Mahal + Buraco Blues

Rock Street Mediterrâneo

15h15 – Terra Celta

16h30 – Wallace Oliveira

17h10 – Orquestra Mundana Refugi

*Com informações do Estadão Conteúdo.