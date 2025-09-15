Jovem Pan > Entretenimento > Música > Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival

Rock in Rio 2026 anuncia datas do festival

Evento ocorre normalmente no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, e, no ano que vem, aproveitará o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, para adicionar um dia extra na programação

  • Por Jovem Pan
  • 15/09/2025 10h29 - Atualizado em 15/09/2025 10h30
  • BlueSky
Mauro PIMENTEL/AFP Fogos de artifício são lançados antes do show da banda americana Imagine Dragons no palco principal do festival de música Rock in Rio 2024 Rock in Rio 2026 acontecerá em 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro

O Rock in Rio anunciou as datas de sua próxima edição, que ocorrerá em 4, 5, 6, 7 e 11, 12 e 13 de setembro. A novidade saiu durante a coletiva do The Town que ocorreu neste domingo (14). O festival normalmente ocorre no Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro. O evento é produzido pela Rock World, que administra o The Town, festival paulistano que completou sua segunda edição em 2025. No ano que vem, o Rock in Rio aproveitará também o feriado de 7 de setembro, Dia da Independência, para adicionar um dia extra na programação.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

Ainda não foram confirmadas informações como o início das vendas ou as atrações. O festival carioca, cuja última edição foi em 2024, contou com nomes como Mariah Carey, Cindy Lauper, Shawn Mendes e Imagine Dragons.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Nícolas Robert

Leia também

Emmy 2025: Tramell Tillman, de 'Ruptura', faz história como primeiro ator negro a vencer categoria
‘Adolescência’ domina o Emmy 2025 com seis prêmios
  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >