Travis Scott, Matuê e mais: Rock in Rio anuncia quatro convidados para edição de 40 anos

Artistas anunciados se apresentarão no Palco Mundo, o principal do evento; venda geral de ingressos terá início em 11 de abril

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO A venda geral de ingressos terá início em 11 de abril, às 19 horas



O Rock in Rio divulgou mais quatro atrações para a edição comemorativa de 40 anos do festival. Todos os artistas se apresentarão no Palco Mundo, o principal do evento. No primeiro dia, 13 de setembro, os rappers Travis Scott e Matuê foram adicionados ao lineup, sendo o norte-americano como a atração principal. Por sua vez, o show do brasileiro terá a presença de Wiu e Teto, que farão participações especiais na primeira apresentação da noite. Além disso, mais duas atrações internacionais serão anunciadas em breve para a data.

Já no sábado, 14 de setembro, a programação está completa com a inclusão de OneRepublic e Zara Larsson, que se juntam aos headliners Imagine Dragons e Lulu Santos, responsável pela abertura do dia. A organização do evento promete anunciar em breve outros nomes para o Rock in Rio 2024. Até o momento, a quinta-feira, 19 de setembro, contará com Ed Sheeran, Joss Stone e Jão no Palco Mundo, enquanto a sexta-feira, 20, terá Katy Perry como a grande atração e Ivete Sangalo na abertura. A venda geral de ingressos terá início em 11 de abril, às 19 horas.

