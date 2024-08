Rod Stewart adia shows nos EUA após diagnóstico de Covid-19

Por meio de comunicado no Instagram, cantor informou que as novas datas para as apresentações foram definidas para 18 e 20 de agosto

Rod Stewart anunciou que foi diagnosticado com Covid-19, o que resultou no adiamento de dois shows programados nos Estados Unidos, em Nevada e na Califórnia. Por meio de um comunicado em sua conta no Instagram, o cantor informou que as novas datas para as apresentações foram definidas para os dias 18 e 20 de agosto. Os fãs que já adquiriram ingressos devem mantê-los, pois serão válidos para as novas datas. Recentemente, Stewart também precisou cancelar um show em Las Vegas, que seria o encerramento de sua residência no Colosseum, Caesars Palace. O artista expressou sua profunda decepção por não poder participar dessa celebração, mas garantiu que sua residência retornará em 2025. A turnê nos Estados Unidos está programada para recomeçar em 15 de setembro, antes de sua viagem para a Europa.

Além de falar sobre sua agenda de shows, Stewart refletiu sobre sua própria mortalidade, revelando que está ciente de que seus dias são limitados, mas que não sente medo em relação a isso. Ele enfatizou a importância de cuidar de sua voz, tanto antes quanto após cada apresentação, para garantir que possa continuar se apresentando. A nova residência de Rod Stewart em Las Vegas está agendada para março do próximo ano, o que promete trazer mais oportunidades para os fãs que desejam vê-lo ao vivo.

