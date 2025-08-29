Jovem Pan > Entretenimento > Música > Sabrina Carpenter lança álbum ‘Man’s Best Friend’

Sabrina Carpenter lança álbum ‘Man’s Best Friend’

Além do lançamento, outra novidade foi o anúncio da cantora nesta quinta-feira como uma das headliners do Lollapalooza 2026, no Brasil

  29/08/2025 10h30
Reprodução/Instagram/@sabrinacarpenter Sabrina Carpenter na capa de seu novo álbum: Man's Best Friend Sabrina Carpenter na capa de seu novo álbum: Man's Best Friend

Sabrina Carpenter lançou nesta sexta-feira (29) seu novo álbum: Man’s Best Friend. Com 12 faixas, ela também revelou um clipe para a música Tears. Manchild, faixa que abre o disco, já havia sido lançada cerca de dois meses atrás e conta com mais de 70 milhões de visualizações no YouTube. O disco segue uma estética parecida com seu último lançamento, Short n’ Sweet, que completou um ano em 23 de agosto.

Man’s Best Friend é o sétimo álbum de estúdio da cantora, que estourou com Espresso. A música viralizou e é seu clipe mais assistido, com mais de 460 milhões de visualizações no YouTube. A cantora pop também tem outros sucessos como Feather, Taste e Please Please Please. Taste chamou a atenção por trazer no clipe a atriz Jenna Ortega, de Wandinha. O vídeo traz referência a rumores sobre um suposto triângulo amoroso entre Sabrina, Camila Cabello e Shawn Mendes.

Sabrina Carpenter no Brasil em 2026

Além do lançamento do álbum, a novidade é que Sabrina Carpenter será uma das headliners do Lollapalooza 2026, aqui no Brasil. Junto de Chappell Roan, Doechii, Deftones e Tyler, The Creator, ela foi anunciada nessa quinta-feira (28) para o festival que ocorrerá em março do ano seguinte.

Além das músicas: ela é ex-Disney e esteve em produções como Girl Meets World, spin-off de Boy Meets World, e Tall Girl. Seu primeiro álbum, Can’t Blame a Girl For Trying, completa 11 anos em 2025. Ela também ficou conhecida por abrir shows de Taylor Swift durante a The Eras Tour.

 
*Com informações do Estadão Conteúdo

