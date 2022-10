Sam Smith e Kim Petras conquistam feito inédito na Billboard; entenda

‘Unholy’, parceria dos dois artistas, chegou a liderar o Hot 100 superando Steve Lacy e Harry Styles

Divulgação Sam Smith e Kim Petras lançaram primeiro single em conjunto no fim de setembro



Sam Smith e Kim Petras lançaram a música ‘Unholy‘ em 30 de setembro e nesta segunda-feira, 24, atingiram um recorde inédito com o single. A música chegou no topo da Billboard Hot 100 e eles se tornaram os primeiros artistas não-binário e transgênero a figuraram no número 1. Com mais tempo de carreira, essa também é a primeira vez que Sam Smith chega no topo da Billboard, tendo alcançado o segundo lugar em 2014, com a música ‘Stay With Me’. Petras nunca tinha entrado no Hot 100. A cantora comemorou o feito nas redes sociais. “Sam, não posso agradecer o suficiente por andar comigo por anos neste momento. Estou muito honrada por fazer parte do seu primeiro número um nos EUA, do qual você deve ter 500 neste momento”. A dupla ultrapassou ‘Bad Habit’, de Steve Lacy, e ‘As It Was’, de Harry Styles.

Assista ao clipe de Unholy: