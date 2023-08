Selena Gomez e Miley Cyrus lançam novos singles; ouça

‘Single Soon’ e ‘Used to be Young’ fazem parte de novo projeto das cantoras

Reprodução/ Youtube Selena não lançava algo desde 2020 e Miley lançou álbum em março



Revelações da Disney Channel, Selena Gomez e Miley Cyrus viraram nomes fortes do pop mundial e nesta sexta-feira, 25, lançaram novos singles. A ex-atriz de “Os Feiticeiros de Waverly Place” divulgou ‘Single Soon‘, seu primeiro trabalho desde o álbum ‘Rare’ (2020). Selena enfrentou problemas de saúde mental nos últimos anos e em 2022 também lançou o documentário ‘My mind and me’, pela Apple TV. Ainda não há informações, mas o single deve fazer parte de seu quarto álbum de estúdio. Já a estrela de “Hannah Montana” lançou nesta sexta “Used to be Young“, cinco meses após lançar o aclamado álbum ‘Endless Summer Vacation’. O single traz uma nova versão de Miley, mais emocional.

