Selena Gomez está de volta com o álbum ‘Rare’; ouça

Reprodução/Facebook Nova era! Selena Gomez lançou novo álbum, "Rare"



Selena Gomez está oficialmente de volta ao mundo da música. O aguardado álbum “Rare” está disponível em todas as plataformas de streaming desde a madrugada desta sexta-feira (10).

O disco serve como uma forma de redenção após anos turbulentos para a cantora, que teve complicações do Lúpus, um transplante de rim e diversos problemas de relacionamento – incluindo um namoro ioiô com Justin Bieber.

“Honestamente, este álbum foi um pesadelo para lidar, mas da melhor forma possível. Eu pensei que estava pronta há dois anos… (…) aí algo drástico acontecia comigo e me levava para outro lugar”, explicou Selena ao Spotify. “De repente eu encontrei uma forma de cura, vi algo maior do que pensei que eu era. E isso também contribuiu para o álbum.”

“Rare” inclui os singles “Lose You to Love Me” e “Look At Her Now”. É o primeiro projeto musical desde 2015, com “Revival”.

Ouça abaixo: