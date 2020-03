Selvagens à Procura de Lei faz show de lançamento do quarto álbum em SP

O Selvagens à Procura de Lei lança o disco ‘Paraíso Portátil’ em São Paulo nesta quinta-feira (5)

O Selvagens à Procura de Lei faz nesta quinta-feira (5) o show de lançamento do disco “Paraíso Portátil” em São Paulo. Lançado no ano passado, o álbum é o quarto da carreira da banda.

Com uma pegada mais pop rock, “Paraíso Portátil” foi inspirado por Tame Impala, Twenty One Pilots, War On Drugs, Gorillaz, Connan Mockassin e Clube da Esquina, artistas que o quarteto ouviu durante a produção do disco.

O novo álbum levou o grupo a alçar voos mais altos e fez com que eles chegassem ao Rock in Rio. A banda se apresentou no festival carioca no ano passado, no mesmo dia que Muse e Imagine Dragons.

O show do Selvagens à Procura de Lei acontece na Casa Natura Musical e terá as participações de Roberta Campos e Léo Ramos, da banda Supercombo.

Selvagens à Procura de Lei em São Paulo

Quando: quinta-feira, 5 de março, a partir das 20h

Onde: Casa Natura Musical (Rua Artur de Azevedo, 2134 – Pinheiros)

Quanto: de R$ 20 a R$ 120

Ingressos à venda aqui