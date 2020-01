BTS lança ‘Shadow’, primeiro trailer do comeback; assista

Reprodução/YouTube 'Interlude: Shadow' é o primeiro trailer do comeback do BTS



O BTS lançou nesta quinta-feira (9) o primeiro trailer do novo disco, “Map Of The Soul: 7”.

O vídeo traz “Interlude: Shadow” e é performado por Yoongi. Veja abaixo:

Nesta quarta (8), a BigHit divulgou um calendário com datas importantes do comeback. O primeiro single sai no dia 18 de janeiro e o segundo trailer, “Ego”, em 3 de fevereiro.

“Map Of The Soul: 7” será lançado no dia 21 de fevereiro. O clipe do single principal do álbum sai no dia 28 do mesmo mês.