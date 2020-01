Documentário sobre turnê de Shakira será exibido pela HBO

Divulgação O documentário 'Shakira in Concert: El Dorado World Tour' será exibido pela HBO em 31 de janeiro



A HBO anunciou nesta segunda-feira (6) a exibição do documentário “Shakira in Concert: El Dorado World Tour”. O filme-concerto mostra um show da mais recente turnê de Shakira e cenas de bastidores e dos ensaios.

O filme foi gravado no show da colombiana em Los Angeles, em 2018, e tem sucessos como “Hips Don’t Lie”, “Waka Waka” (This Time for Africa)” e “Estoy Aqui”, além de hits mais novos, como “Chantaje”.

O documentário será exibido antes da apresentação da artista no Super Bowl. Ela e Jennifer Lopez farão o show do intervalo da grande final da NFL, que acontece em Miami no dia 2 de fevereiro.

“Shakira in Concert: El Dorado World Tourhakira in Concert: El Dorado World Tour” vai ao ar na HBO no dia 31 de janeiro, às 22h, e também ficará disponível na plataforma HBO GO.