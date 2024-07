Shakira fará show na final da Copa América

Estrela colombiana, que já se apresentou no Super Bowl e em três Copas do Mundo, fará sua estreia no torneio sul-americano; decisão será realizada neste domingo, em Miami

Divulgação/Conmebol Imagem divulgada pela Conmebol para promover o show da cantora Shakira na decisão da Copa América



A cantora Shakira se apresentará na final da Copa América, marcada para este domingo (14), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. A Conmebol anunciou a participação da colombiana nesta terça-feira (9). Será a estreia da pop star colombiana no evento, embora ela já tenha se apresentado em outros grandes torneios esportivos, como o Super Bowl e três Copas do Mundo. O show ocorrerá no intervalo do jogo, por volta das 21h45 (horário de Brasília), já que a partida começará às 21h. A organização informou que Shakira apresentará uma combinação de seus antigos hits e sucessos recentes. “Shakira é uma extraordinária estrela sul-americana que deslumbrou o mundo inteiro. Suas canções são cantadas e dançadas em todos os cantos do planeta, tornando sua arte um fenômeno global que atravessa fronteiras e é apreciado por milhões de pessoas. Temos certeza de que sua atuação no palco da Copa América aumentará a mensagem de paixão saudável e união através do esporte”, declarou Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol.

As equipes finalistas serão conhecidas nesta quarta-feira (10), após as semifinais entre Argentina e Canadá, e Colômbia e Uruguai. A seleção brasileira foi eliminada pelos uruguaios no último sábado (6), após disputa de pênaltis. Em março, a cantora de 47 anos lançou seu álbum mais recente, “Las Mujeres Ya No Lloran”, que inclui os sucessos “Shakira: BZRP Music Sessions #53” e “Te Felicito”, inspirados pelo fim de seu relacionamento com o ex-jogador de futebol espanhol Gerard Piqué.

Shakira, Shakira 🎶 La estrella colombiana será la artista oficial de la Gran Final de la CONMEBOL Copa América USA 2024™️ 🌟 ¡Prepárate para sentir la grandeza en un show que hará vibrar al continente! — CONMEBOL Copa América™️ (@CopaAmerica) July 9, 2024

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicada por Felipe Cerqueira