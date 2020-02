Shakira e Jennifer Lopez incendeiam show do intervalo do Super Bowl; assista

EFE/EPA/JOHN G. MABANGLO Shakira e Jennifer Lopez comandaram a festa no show do intervalo



Shakira e Jennifer Lopez capricharam na produção do show do intervalo do Super Bowl, que aconteceu na noite de domingo (3), e teve o Kansas City Chiefs como o vencedor diante do San Francisco 49ers, em partida no Hard Rock Stadium, em Miami.

O pontapé inicial do show foi dado por Shakira, que apresentou um medley de seus hits nos mais de dez anos de carreira, como “Empire”, “Whenever, Wherever” e “Hips Don’t Lie” – que fez o público presente ir à loucura. Bem ao seu estilo, ela caprichou na dança do ventre e se jogou na plateia.

Quando chegou a vez de J.Lo, que literalmente caiu do céu em um poste, a cantora também apostou em seus maiores sucessos, como “Jenny From the Block”, “Get Right”, “Waiting for Tonight”, “On the Floor” e mais.

O show foi encerrado com Shakira retornando para uma coreografia especial. As duas, claro, soltaram a voz juntas para “Waka Waka”.

Durante os 15 minutos de performance, as duas receberam alguns convidados, como Bad Bunny, J. Balvin e Emme, filha de Lopez, que se juntou à mãe para “Let’s Get Loud”.

Assista: