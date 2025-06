Show de Lady Gaga em Copacabana entra para o Guinness Book devido a público de mais de 2 milhões

Cantora trouxe ao Brasil a turnê do álbum Mayhem e dividiu o show em cinco atos com trocas de figurino, cenários teatrais e efeitos visuais

O megashow da cantora Lady Gaga realizado na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último dia 3 de maio, entrou oficialmente para o Guinness Book como o maior público da história em um show gratuito de uma artista feminina. Segundo a publicação divulgada neste sábado (31), cerca de 2,5 milhões de pessoas estiveram presentes no evento. A estimativa supera a da Riotur, que havia apontado 2,1 milhões. A apresentação superou o recorde anterior, também realizado em Copacabana, quando Madonna reuniu 1,6 milhão de fãs em 2024.

Gaga trouxe ao Brasil a turnê do álbum Mayhem e dividiu o show em cinco atos com trocas de figurino, cenários teatrais e efeitos visuais, em uma produção que ela descreve como uma “ópera gótica”. O repertório mesclou canções recentes, como Abracadabra, e sucessos consagrados como Born This Way, Bad Romance e Poker Face.

Durante a apresentação, a cantora fez um discurso emocionado ao público brasileiro, lembrando o cancelamento de sua participação no Rock in Rio 2017 por motivos de saúde. “Agradeço por me esperarem. Quero que o mundo veja o quão grande é o coração de vocês”, declarou Gaga, com o auxílio de um tradutor.

Ao final do espetáculo, uma queima de fogos iluminou o céu da zona sul do Rio, encerrando a noite histórica. “Nada poderia me preparar para o que senti no show de ontem — o absoluto orgulho e felicidade ao cantar para o Brasil”, escreveu Gaga nas redes sociais no dia seguinte. O show também atraiu fãs de diversos países e contou com uma grande operação de segurança para receber o público recorde na orla de Copacabana.

