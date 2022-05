Show do rapper Matuê é interrompido em Santos por tiroteio; uma pessoa foi baleada

Confusão na casa noturna Vallum Garden teria começado por uma briga entre o público

Reprodução/ Instagram Matuê Matuê se apresentava em Santos quando o tiroteio começou



Um tiroteio interrompeu o show do rapper Matuê na casa noturna de Santos, Vallum Garden, no litoral paulista, na noite deste sábado, 07. O cantor não se feriu, mas uma pessoa que estava na plateia foi atingida e encaminhada para o hospital. Ainda durante a madrugada, Matuê usou suas redes sociais para falar sobre o caso. “Tá tudo bem galera, a gente saiu da festa de boa. Não sei o porquê, nem como foi ou como foi [que começou o tiroteio]. Nós tivemos que sair porque a situação estava feia. Eu nem ouvi, por causa do som alto, alguém me puxou e disse ‘tá rolando tiroteio’ e eu saí. Bizarro”, disse o artista, que ainda lamentou o ocorrido e desejou melhoras à vítima. “Um sujeito teve uma desavença e estragou o show de todo mundo. Não é isso que vai mudar meu carinho por Santos. Ainda vou voltar e estou mandando força para o mano que foi baleado. Espero que dê tudo certo”, finalizou. A DZ9 Eventos, que organizou o show na casa noturna, emitiu comunicado dizendo que o local tem alvará de funcionamento e a evacuação do público foi realizada de maneira total e segura. A ambulância do local prestou os primeiros socorros à vítima. “Os disparos vieram, provavelmente, de uma possível briga envolvendo um policial que estava na condição de frequentador do evento, porém não podemos dar mais informações por ainda estarem sendo apurados os fatos”, disseram. A Jovem Pan entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), mas não obteve resposta.