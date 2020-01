Show de Lizzo no Rio será em fevereiro e fechado para convidados

Show de Lizzo no Rio acontecerá em 6 de fevereiro e será gravado para o YouTube

Reprodução/NBC Lizzo faz show no Rio em 6 de fevereiro



O YouTube confirmou nesta terça-feira (28) que a cantora Lizzo fará o primeiro show no Brasil no mês que vem. Ela se apresentará no YouTube Space, no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro.

A apresentação, no entanto, será fechada para convidados do evento, promovido pela empresa do Google em parceria com a Warner Music, gravadora da cantora.

Quem não conseguir um convite, poderá ver a apresentação na íntegra no próprio YouTube. O show será gravado e lançado na plataforma de vídeo, mas não terá transmissão ao vivo.

Sucesso com “Truth Hurts”, Lizzo foi um dos destaques do Grammy, no domingo (26). Ela foi quem mais recebeu indicações e saiu da cerimônias com três prêmios, incluindo Melhor Álbum de Música Urbana por “Cuz I Love You”.