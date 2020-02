Ex-One Direction, Niall Horan fará show no Brasil em novembro

Reprodução/Instagram

Niall Horan confirmou sua passagem pelo Brasil! A apresentação acontecerá no dia 25 de novembro, em São Paulo, como parte da turnê “Nice To Meet Ya Tour 2020”, que se iniciará em setembro.

O ex-One Direction virá ao país no mesmo ano que os colegas Louis Tomlinson e Harry Styles também se apresentarão por aqui. Tomlinson desembarca em maio no Brasil, enquanto Styles virá em outubro.

Na América Latina, a turnê de Horan passará por Argentina, Chile, Uruguai, Colômbia e México. Os shows farão parte da divulgação do álbum “Heartbreak Weather”, com lançamento marcado para 13 de março.

O novo trabalho já teve os singles “Nice to Meet Ya“, “Put a Little Love on Me” e “No Judgment” revelados, e sucede o álbum de estreia “Flicker”, de 2017.