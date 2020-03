Sucesso dos anos 80, banda A-Ha trará turnê de 35 anos para o Brasil

Reprodução/YouTube Clipe de 'Take On Me' é um dos mais icônicos dos anos 80



A banda A-Ha, que fez grande sucesso nos anos 80, trará a sua turnê comemorativa para o Brasil em setembro de 2020. Quem garante é o jornalista José Norberto Flesch, do Yahoo!.

O trio norueguês celebra os 35 anos do lançamento de “Hunting High and Low” (1985), o seu primeiro disco de estúdio e responsável pelos hits “The Sun Always Shines on TV”, “Hunting High and Low” e “Take on Me” – a música mais famosa da banda e que conta com um clipe icônico que surpreendeu os fãs na época.

Segundo o jornalista, a banda tem shows agendados em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, além de outras cidades no país, mas que ainda não tiveram as datas e locais oficiais confirmados.

A última passagem do A-Ha pelo Brasil foi em 2015, quando se apresentaram no Rock in Rio e estenderam a estadia passando por São Paulo, Brasília, Recife, Curitiba e Fortaleza.